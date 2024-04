Beatrice Luzzi sogna la conduzione di un programma

Molto probabilmente, Beatrice Luzzi non tornerà a recitare. Dopo l’avventura di oltre 6 mesi nella casa del Grande Fratello, ha confessato che sogna la conduzione di un programma.

Ospite del programma social Casa Chi, Beatrice Luzzi ha fatto una confessione inaspettata. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 sogna la conduzione di un programma e potrebbe non tornare più a vestire i panni di attrice.

Beatrice Luzzi ha candidamente ammesso:

“Credo che dovrei scrivere qualcosa di questa esperienza e cercare di trovare una sintesi a questo percorso fatto di tante sfumature. Sul futuro professionale preferirei condurre una trasmissione piuttosto che tornare a recitare. Perché la recitazione tranne in alcuni casi molto rari in cui ci si trova in un gruppo di lavoro particolarmente interessante, per il resto come modalità di lavoro è piuttosto noiosa. Prima aspetti il provino, poi devi aspettare la risposta, poi aspetti in camper, poi aspetti di recitare la tua frasetta, poi aspetti di vedere il risultato del tuo lavoro in televisione o al cinema. Quindi direi che è un lavoro in cui si morde poco la vita. Nel senso che è tutto differito. Ti pagano per aspettare, lo diceva anche Mastroianni”.