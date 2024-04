Beatrice Luzzi dopo il GF: chi sono gli unici 2 concorrenti in contatto con lei? Fiordaliso non è tra loro.

Dopo la fine del GF, Beatrice Luzzi è tornata alla sua vita e sembra essere sparita dai radar. Tra tutti gli ex concorrenti, l’attrice è rimasta in contatto solo con due persone: chi sono?

Beatrice Luzzi sente solo 2 concorrenti del GF

Il GF si è concluso da qualche giorno e alcuni concorrenti continuano ad attirare la curiosità. Tra questi c’è Beatrice Luzzi che, a differenza dei suoi colleghi, è latitante dai social. Che fine ha fatto l’attrice? E’ semplicemente tornata alla sua vita di prima, che la vede essere una mamma presente. In tutto ciò, sappiamo che la Regina di Cuori è rimasta in contatto solo con due ex concorrenti.

Chi sono i concorrenti del GF rimasti in contatto con Beatrice?

Strano ma vero, finito il GF Beatrice non ha ancora sentito Fiordaliso. A raccontarlo è stata proprio la cantante. Come mai la loro amicizia, che nella Casa sembrava forte, non è ancora ripartita? Probabilmente, la Luzzi si sta solo godendo la sua famiglia e non ha avuto tempo. Gli unici due concorrenti che l’attrice sente sono Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi.

GF: Beatrice in contatto con Garibaldi e Miele

Con Garibaldi e Stefano, però, Beatrice ha mantenuto i contatti. Nel bene e nel male, Giuseppe ha reso la sua avventura al GF unica, mentre Miele non le ha mai voltato le spalle.