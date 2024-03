Il GF è finito, ma i social sono impazziti per un presunto kiss tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due si sarebbero baciati all’aeroporto di Linate, a Milano, ma cosa c’è di vero?

Beatrice Luzzi e Garibaldi “si sono baciati a Linate”

Dopo che Perla Vatiero le ha scippato la vittoria del GF all’ultimo minuto, Beatrice Luzzi è sparita dalla circolazione. Si è presentata a Milano per l’intervista a Verissimo, ma ha snobbato la festa finale del reality. In tutto ciò, sembra che la Regina di Cuori abbia avuto tempo di scambiarsi un bacio con Giuseppe Garibaldi nell’aeroporto di Linate.

Linate-Gate: le segnalazioni su Beatrice Luzzi e Garibaldi

Il chiacchiericcio social sul presunto bacio tra Beatrice e Garibaldi è nato quando alcuni fan hanno fotografato Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi, Rosy Chin, Paolo Masella e Letizia Petris nell’aeroporto di Linate. Il gruppo, dopo aver partecipato a Verissimo, era in procinto di tornare a Roma per la festa del GF. Alcuni utenti social sostengono di aver visto la Luzzi e Giuseppe baciarsi. I due sarebbero stati poi chiamati al gate, ma non si sarebbero presentati.

Cosa è successo a Linate tra Beatrice Luzzi e Garibaldi?

E’ bene sottolineare che non c’è alcuna prova del presunto bacio tra Beatrice e Giuseppe. Pertanto, ci sentiamo di escludere che questo kiss sia davvero avvenuto. I fan che hanno fatto la segnalazione avrebbero potuto tranquillamente fotografare o riprendere quanto accaduto a Linate, invece niente.