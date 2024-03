Finito il GF, i concorrenti si sono ritrovati alla festa tradizionale che li vede divertirsi insieme agli autori e a tutto lo staff del reality. Tra i grandi assenti Beatrice Luzzi: la Regina di Cuori vince anche in questa occasione.

Beatrice Luzzi snobba la festa post GF

La sera di martedì 26 marzo 2024 è stata molto importante per tutti i concorrenti del GF. Conduttori, autori, gieffini e tutto lo staff del reality più spiato d’Italia si sono concessi una grande festa. Tra i grandi assenti Beatrice Luzzi. Come mai l’attrice ha scelto di non presentarsi?

Beatrice Luzzi assente alla festa post GF: il motivo

Stando ad un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Beatrice Luzzi non ha partecipato alla festa post GF perché ha preferito trascorrere la serata con la famiglia. Piuttosto che sottrarre ancora tempo ai figli per stare con persone che non la stimano, l’attrice ha deciso di restare a casa. Anche in questo, la Regina di Cuori ha dimostrato di essere diversa e vera: non è lei ad essere ossessionata dai riflettori.

Festa post GF: chi è l’altro grande assente?

Tra i video della festa post GF che circolano sui social si nota un altro grande assente. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese. Molto probabilmente, l’attore era ancora scosso dalla quasi rissa con Josh Rossetti.