All’indomani della vittoria di Perla Vatiero al GF, Beatrice Luzzi ha rotto il silenzio. L’attrice ha spiegato perché non ha trionfato e come mai il pubblico ha preferito l’ex volto di Temptation Island a lei.

Intervistata dal settimanale Chi, Beatrice Luzzi ha rotto il silenzio sulla sua mancata vittoria al GF. L’attrice è stata una grandissima protagonista del reality più spiato d’Italia, eppure il grande pubblico ha preferito eleggere come vincitrice Perla Vatiero.

Beatrice, come sempre molto lucida, ha spiegato perché non ha vinto il GF:

“Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero ‘team Perla’ perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi”.