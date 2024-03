Manca davvero pochissimo alla finale del Grande Fratello. Dopo mesi e mesi in compagnia del reality, lunedì scopriremo finalmente chi vincerà quest’edizione del programma. E a proposito di vincitore, tra i più quotati c’è sicuramente il nome di Beatrice Luzzi…

GF, Beatrice Luzzi

Fin dalle prime settimane all’interno della casa più spiata d’Italia, i fan del GF si sono immediatamente affezionati a Beatrice Luzzi facendole arrivare sempre tutto il sostegno possibile. Indubbiamente è stata una delle protagoniste di questa edizione!

Il guadagno di Beatrice Luzzi

Ma quanto avrà guadagnato Beatrice Luzzi in ben sette mesi di permanenza al Grande Fratello? Questa è una curiosità che in tanti anno e che cercheremo di svelare. Come è riportato su Bigodino, si pensa che l’attrice possa aver guadagnato circa 15mila euro alla settimana. Per il totale di tutti i mesi nella casa, si parlerebbe quindi di circa 450mila euro. Ma queste somme non sono certe, non c’è alcuna conferma in merito.

Grande Fratello, vincerà Beatrice Luzzi?

Fatto sta che Beatrice Luzzi è favoritissima alla vittoria ormai da molte settimane. Secondo alcuni, l’unica che potrebbe mettere il trionfo a rischio potrebbe essere Perla Vatiero.

Insomma, non ci resta che attendere la finale del GF!