"Io non ci casco più" afferma Beatrice Luzzi in merito a Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello e assodata finalista, svuota il sacco. All’interno del confessionale dice tutto quello che ha nel cuore su Giuseppe Garibaldi.

La confessione di Beatrice Luzzi

Nel confessionale ammette l’attrice: “Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura“.

La reazione dei social

Sui social in molti hanno commentato le parole di Beatrice. Su X scrive un fan: “Lei sa con chi ha a che fare, ma umanamente vuole bene a Giuseppe, c’è stato un sentimento e non riesce a voltargli le spalle, non è proprio nella sua indole. Purtroppo non è stata corrisposta con la stessa moneta.”

Un altro spettatore ancora aggiunge: “Pino è stato indelicato: Lei lo riaccoglie sempre con affetto. Quest’ultima volta lui si è ammorbidito, si è rifugiato in lei ferito per poi cadere in errore in puntata quando avrebbe potuto esporre il suo pensiero privatamente