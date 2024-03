Fuori dalla casa del GF, è scoppiato il caos tra le famiglie di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il clan di quest’ultimo ha vinto a mani basse, dando una lezione di classe ed eleganza ai parenti dell’ex tentatrice.

GF: caos tra le famiglie di Greta e Sergio

Nelle ultime ore dentro e fuori dalla casa del GF è scoppiato il caos. Sergio D’Ottavi, mentre stava scherzando con Greta Rossetti, si è permesso di stringerle i polsi e si è subito gridato allo scandalo. Il concorrente è stato perfino chiamato in confessionale per evitare di aprire un altro caso. Sergio si è così scusato con Greta e il problema è rientrato. Questo è quanto accaduto in Casa, ma non fuori. Tra le famiglie Rossetti e D’Ottavi è scoppiata la guerra.

GF: le accuse della famiglia di Greta

Il primo a gridare allo scandalo, parlando di violenza e manipolazione, è stato Josh Rossetti, fratello di Greta. A suo dire, Sergio non sta facendo altro che pressare e manipolare la sorella, come Varrese ha fatto con Heidi Baci. Poco dopo, è intervenuta la mamma di Greta, che ha accusato D’Ottavi di avere comportamenti malsani. Non solo, si è detta anche pronta a ricorrere a vie legali per tutelare l’infanta Greta. In seguito, forse rendendosi conto dell’esagerazione della sua famiglia, la signora Marcella Bonifacio ha dichiarato:

“Chiedo scusa io per l’atteggiamento poco consono di mio figlio nel corso della giornata di ieri, ma come ogni familiare avrebbe fatto, in quel momento si è preoccupato della sorella, conoscendo la patologia della quale soffre Greta nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza, seppur in modo scherzoso. Non sta a noi prendere provvedimenti. Chi di dovere lo ha già fatto”.

La reazione (da applausi) della famiglia di Sergio D’Ottavi

A questo punto, è scesa in campo anche la famiglia di Sergio. Utilizzando il canale social di quest’ultimo, dettaglio che già fa riflettere sul loro disinteresse nei riguardi del mondo dello spettacolo, ha dichiarato:

“Siete tanti a scrivere e provare a difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagandando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione, perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la casa del GF ci sono loro due. L’esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio. Chiedo esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta. Le parole hanno un peso. Sappiamo tutti che basta una piccola etichetta sbagliata dentro il Grande Fratello per poi portarsela nella vita reale. Evitiamo quindi di continuare ad additare e rovinare il loro percorso”.

Il fratello di Greta, che non ha appreso la lezione della famiglia di Sergio, ha voluto avere l’ultima parola. Josh si è detto d’accordo con il clan D’Ottavi, ma ha sottolineato che ci sono alcuni limiti che non possono essere superati.