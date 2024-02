Nuovo bestemmia gate al GF 2023. Questa volta, al centro della scena è finito Sergio D’Ottavi. Secondo parecchi telespettatori, l’imprenditore avrebbe bestemmiato durante un momento di gioco con Greta Rossetti. E’ davvero questa la realtà dei fatti? Il video non lascia spazio ai dubbi.

GF: Sergio D’Ottavi ha bestemmiato? Il video

Nelle ultime ore, i fan del GF si sono concentrati su un video che vede come protagonista Sergio D’Ottavi. L’imprenditore è stato accusato di aver bestemmiato e in molti chiedono la sua squalifica immediata. E’ davvero questa la realtà dei fatti? Nel filmato diventato virale, il concorrente è in giardino e sta giocando con Greta Rossetti.

Cosa ha detto Sergio durante il gioco con Greta?

Sergio e Greta sono sulle scale che conducono alla piscina. Ad un certo punto, la Rossetti chiede a D’Ottavi si essere presa in braccio mentre tenta di fare una specie di salto. L’imprenditore ha accettato e, secondo alcuni fan, è proprio in questo momento che ha bestemmiato. In realtà analizzando il video, non si sente alcuna imprecazione. Si avverte giusto un’esclamazione di sforzo, nulla in più.

Sergio D’Ottavi squalificato dal GF?

Considerando che Anita Olivieri ha pronunciato bestemmie ben più comprensibili ed è ancora al GF, ci sentiamo di escludere la squalifica di Sergio. La certezza la avremo solo nel corso della prossima puntata del reality.