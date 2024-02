L’ultima puntata del GF è stata particolarmente difficile per quasi tutti i concorrenti. Al termine della diretta è scoppiato il caos: il branco si è schierato contro Sergio D’Ottavi per la nomination a Marco Maddaloni.

GF, caos nella notte: il branco si schiera contro Sergio

Durante le nomination dell’ultima puntata del GF, Sergio D’Ottavi ha votato Marco Maddaloni perché non ha apprezzato il modo con cui si è rivolto a Beatrice Luzzi. L’imprenditore si riferisce ad una scena avvenuta durante il pranzo che i gieffini hanno fatto fuori dalla Casa. I telespettatori non hanno assistito al tutto, per cui non sanno cosa è accaduto. Alfonso Signorini ha garantito che se ne parlerà nella prossima puntata del GF.

GF: perché Sergio ha nominato Maddaloni?

Sergio ha nominato Maddaloni perché non ha apprezzato i toni che ha usato con Beatrice. Marco, non felice del voto, ha sottolineato che così facendo non ha fatto altro che mettere “il carico da cento“. D’Ottavi, appena la diretta del GF si è conclusa, ha provato ad avere un chiarimento con il judoka, ma si è sentito attaccare da tutto il branco. Lo sportivo, supportato da Rosy Chin, ha definito giocatore e stratega l’imprenditore. Quest’ultimo si è difeso ammettendo di non aver riconosciuto Marco durante la discussione con Beatrice “per quanto ha esagerato“, ma il gruppo non ha accettato le sue parole.

GF: scoppia il caos nella notte

La notte al GF è stata molto movimentata. Il branco si è dimostrato tale quando ha accusato Sergio di aver sbagliato perché avrebbe dovuto nominare Beatrice invece che Maddaloni. Fortunatamente, l’imprenditore può contare sul sostegno della Luzzi, di Stefano Miele e di Simona Tagli. Quest’ultima, inaspettatamente, si è schierata con loro.