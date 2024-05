Un terribile incidente si è verificato a Norwalk, presso il cavalcavia di Fairfield Avenue. Un camion che trasportava carburante ha preso fuoco.

Incidente a Norwalk: camion in fiamme sotto un cavalcavia

Un brutto incidente si è verificato sulla I-95 all’uscita a Norwalk, presso il cavalcavia di Fairfield Avenue. Nello schianto è rimasto coinvolto un camion che trasportava carburante e un veicolo passeggeri. L’autocisterna trasportava 8.500 litri di benzina quando si è schiantata contro un trattore e un’automobile. Non sono stati segnalati feriti e le autorità dicono che non c’è pericolo di crollo, anche se probabilmente il ponte sarà demolito per via dei danni riportati. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Incidente a Norwalk: strada chiusa

Le corsie rimarranno chiuse per un lungo periodo di tempo. “Prevediamo che quest’area dell’autostrada resterà chiusa per un periodo significativo. Chiunque attraversi quest’area dovrebbe trovare percorsi alternativi” ha dichiarato il governatore Ned Lamont su X. La conseguenza è un traffico insostenibile.