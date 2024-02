Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel coro della mattinata di ieri, mercoledì 28 febbraio, sulla tangenziale tra le uscite 12 e 11, in direzione Casalecchi. Un camion frigo è andato a scontrarsi con un tir che lo precedeva e che aveva frenato, forse all’improvviso: l’autista del primo mezzo, un 51enne, è stato ricoverato in ospedale.

Incidente fra camion in tangenziale: lo scontro

Lo scontro è avvenuto in tangenziale all’altezza di Bologna e ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Erano circa le 8:40 della mattina di ieri quando, l’autoarticolato che trasportava alluminio ha frenato in tangenziale e il camion frigo che era dietro di esso non ha fatto in tempo ad arrestare la sua corsa. Il secondo mezzo è andato a scontrarsi contro il primo e l’autista 51enne che era a bordo del veicolo è rimasto incastrato fra le lamiere.

Incidente fra camion in tangenziale: le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di liberare l’autista di Urbino dalle lamiere per poi consegnalo ai medici del 118 che hanno fornito sul posto le prime cure. Le sue condizioni di salute sono però sembrate da subito gravi e per questo motivo l’uomo è stato trasferito immediatamente all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ancora ricoverato. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica del sinistro.