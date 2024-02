È allarme maltempo in nord Italia, e soprattutto nella regione del Veneto, dove ormai da diverse ore non smette di piovere. Per questo motivo, la protezione civile ha emesso per oggi, mercoledì 28 febbraio, una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla regione del nord Est.

Maltempo, allerta rossa in Veneto: i disastri della pioggia

In 24 ore, sono stati circa 60 gli interventi dei vigili del fuoco, intervenuti per ovviare alle difficoltà derivate da alberi abbattuti, danni d’acqua, prosciugamenti e cedimenti del terreno. Tutti eventi causati dalle forti piogge che tra ieri e oggi hanno interessato il Veneto e in particolare nelle province di Padova, Vicenza e Verona. A spaventare sono soprattutto i fiumi, la protezione civile è in allerta a Vicenza per il livello dell’acqua del Bacchiglione e del Retrone.

Maltempo, allerta rossa in Veneto: situazone critica a Vicenza

“La situazione continua a essere molto critica. Il centro operativo comunale è stato riunito tutta la notte e da poco è finita la riunione plenaria. Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse” – lamenta il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. I vertici della giunta comunale sono al lavoro dalle 5 della mattina, quando è iniziata la riunione d’emergenza dovuta alla situazione critica per il maltempo: “La richiesta è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della protezione civile”. Poi, in ultimo, il passaggio sui fiumi di Possamai: “Il fiume Retrone continua a far paura, perchè il suo livello è salito anche se di poco nelle ultime ore. Sul Bacchiglione è stato già aperto un bacino di laminazione quindi già nelle prossime ore si dovrebbero vedere i primi effetti”.