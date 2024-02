Il corpo della donna, 41 anni assistente in uno studio dentistico, è stato ritrovato dalla madre nel cortile della loro abitazione in viale Italia a Bovolenta, nel Padovano.

Donna uccisa a coltellate a Padova

Secondo le prime ricostruzioni Sara Buratin, madre di una bambina di 12 anni, è stata accoltellata a morte. Il caso è stato affidato ai Carabinieri del Nucleo investigativo, che si sono immediatamente messi alla ricerca del marito, un uomo di 39 anni che risultava irreperibile. Sul luogo del delitto anche il medico legale e il pm di turno, Sergio Dini.

Ritrovata l’auto dell’uomo

Dopo diverse ore il furgoncino del 39enne è stato segnalato nel letto del fiume Bacchiglione, così come sono state individuate tracce di pneumatici sull’argine vicino alla località veneta di Ca’ Molin. Si pensa che il corpo dell’uomo si trovi all’interno della vettura. I Vigili del fuoco tuttavia hanno reso noto che al momento non è possibile effettuare il recupero, complice anche la piena del fiume. Gli inquirenti stanno ancora cercando di far luce sul movente e sulla dinamica del delitto. È stato sequestrato il coltello, rivenuto nell’abitazione, ma non sono ancora state formulate ipotesi certe.

Il cordoglio della comunità

La morte della donna ha profondamente scosso tutta la comunità del paesino veneto. La sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello, l’ha voluta ricordare così: “Era una ragazza solare. La vedevo spesso mentre faceva sport o quando passeggiava insieme alla figlia. Il paese è piccolo, siamo appena 1500 abitanti, ci conosciamo tutti”.