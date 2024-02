Palermo: padre e figlio fermati per una sparatoria costata la vita a un uomo

Padre e figlio sono in stato di fermo per la sparatoria avvenuta lunedì 26 febbraio a Sperone, in provincia di Palermo, costata la vita a Giancarlo Romano. Vediamo le evoluzioni delle indagini.