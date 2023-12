A Napoli c’è stato l’ennesimo scontro con armi da fuoco e un uomo è rimasto ferito. Ora si trova ricoverato in ospedale, mentre i carabinieri stanno analizzando la dinamica.

Uomo ferito a Napoli

Napoli è una città tristemente legata agli scontri di arma da fuoco, si verificano molto spesso e hanno epiloghi tragici.

Stavolta è accaduto nel giorno della Vigilia di Natale e miracolosamente non ci sono stati morti.

C’è stato però un ferito grave, trasportato all’ospedale del Mare. Si tratta di un 39enne di origini napoletane colpito ad una gamba che, seppure non sia in gravi condizioni, ha riportato una frattura al femore.

L’intervento dei carabinieri negli scontri di Napoli

Gli scontri erano così violenti che sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare la situazione. I militari di Poggioreale sono intervenuti immediatamente insieme ai soccorritori del 118 ma non è chiaro se i responsabili siano stati rintracciati.

Le indagini sono ancora in corso per capire quale sia con esattezza la dinamica dell’accaduto ma soprattutto la matrice. Per fortuna la cosa si è risolta in poco tempo e non ci sono state conseguenze importanti tranne il proiettile che ha perforato il femore causando la frattura.

Sono state ore di paura nell’area dove è accaduto il fatto, verso la tarda mattinata della Vigilia di Natale, un giorno in cui forse più di tutti si dovrebbe evitare la violenza.

In una città problematica come Napoli sotto questo punto di vista, le forze dell’ordine proseguono costantemente il loro lavoro di messa in sicurezza e anche durante le feste natalizie, non si fermano mai.

Al momento non si conoscono i nomi dei responsabili.