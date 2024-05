Papa Francesco consegna “Spes non confundit”, la Bolla d’indizione dell’Anno Santo 2025: anno dedicato alla speranza, la pace, le culle vuote, i giovani in preda a droghe e trasgressioni, i migranti e i poveri.

Il Papa chiede ai governi del mondo di assumere iniziative volte a ridare speranza ai detenuti:

«Nell’Anno giubilare saremo chiamati a essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio. Penso ai detenuti che, privi della libertà, sperimentano ogni giorno, oltre alla durezza della reclusione, il vuoto affettivo, le restrizioni imposte e, in non pochi casi, la mancanza di rispetto».