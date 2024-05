Tragedia ad alta quota, escursionista precipita per cento metri: morto 76enne

Un escursionista di 76 anni si stava arrampicando in compagnia di un amico verso la Cima Meghè, quando è scivolato, precipitando per circa cento metri.

A lanciare l’allarme è stato il compagno di escursioni, un uomo di 66anni che è rimasto ferito in modo lieve. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, lungo il sentiero che conduce da Anfo alla Cima Meghè, che si erge a circa 1.700 metri di altitudine nel Bresciano. Il 76enne è scivolato intorno alle 12:30 lungo un pendio, per circostanze ancora da chiarire, precipitando nel vuoto.

L’intervento dei soccorsi

Sono prontamente giunti sul luogo del tragico evento, i soccorritori del 118, unitamente ai tecnici del Soccorso Alpino e alle forze dell’ordine. I sanitari tuttavia non hanno potuto fare altro che attestare il decesso dell’uomo. La caduta gli è stata fatale ed è morto sul colpo. L’amico che era con lui, invece, ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gavardo in provincia di Brescia.

Indagano gli inquirenti

Le indagini sono ora in corso per determinare con precisione la dinamica e le cause che hanno condotto al fatale incidente. Il caso è stato affidato ai carabinieri.