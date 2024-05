Un ragazzo di 17 anni è morto a seguito dello scontro con un camion sulla strada provinciale 83 nella frazione di Sille.

Incidente bici contro furgone in provincia di Trento

Secondo le prime ricostruzioni il giovane ciclista stava pedalando sulla strada principale, quando è stato travolto da un camion che si stava immettendo da un’arteria secondaria. Il conducente non avrebbe visto il 17ennne, sbalzandolo per diversi metri. Lo schianto ha avuto luogo a Civezzano, in provincia di Trento, intorno alle 15:30 di oggi.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, ma nonostante tutti gli sforzi il ragazzo è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Presenti anche i Vigili del fuoco di Civezzano, i carabinieri e la polizia locale, che dovranno eseguire i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica del sinistro.

18enne investito in bicicletta a Ferrara

Nella serata di lunedì 6 maggio un altro giovanissimo era stato investito, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato tra via Virgiliana e via XX Settembre a Ferrara, intorno alle 23:30. Dai primi accertamenti è emerso che il 18enne stava attraversando l’incrocio quando un’auto l’ha travolto. Il ragazzo è stato prontamente trasportato in ospedale con l’eliambulanza, in condizioni molto critiche.