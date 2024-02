Napoli, madre e figlia aggrediscono infermiere perché stanche di aspettare: denunciate

Una nuova aggressione al personale sanitario di un ospedale è avvenuto a Napoli e questa volta le protagoniste sono due donne, madre e figlia. La 34enne e la minorenne si erano recate all’Ospedale Pediatrico Santobono per sottoporre una seconda figlia, di sei anni, ad una visita, ma entrambe hanno perso la pazienza durante l’attesa del loro turno, sfogandosi lanciando calci e pugni contro due infermiere.

Accertamenti in corso

Anche se al momento è ancora da chiarire l’intera dinamica dell’accaduto, ciò che è emerso in queste prime ore è che una madre 34enne insieme alla figlia 14enne si sono scagliate con calci e pugni contro alcune infermiere dell’Ospedale Pediatrico Santobono perché stanche di attendere il loro turno per sottoporre la figlia di sei anni ad una visita.

Le due aggredite sono state messe in salvo dai colleghi e dall’intervento dei carabinieri e successivamente sottopose alle cure del caso, a causa dei danni riportati dai calci e dai pugni subiti entrambe sono in prognosi per sette giorni.

Scattata la denuncia

Al momento sia la madre che la figlia, dopo essere state identificate, sono successivamente state denunciate per lesioni, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Le forze dell’ordine stanno anche vagliando l’ipotesi che all’aggressione abbiano partecipato anche altre persone e, per riuscire a comprendere più nel dettaglio l’intera dinamica dei fatti, probabilmente verranno esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza.