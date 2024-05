Codacons contro Mara Maionchi per le dichiarazioni su Tiziano Ferro

Il Codacons si è schierato contro Mara Maionchi per le sue dichiarazioni su Tiziano Ferro. La richiesta dell’associazione è di rimuoverla dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest.

Codacons contro Mara Maionchi: “Messaggi sul peso pericolosi”

Il Codacons si è schierato contro Mara Maionchi per le sue dichiarazioni su Tiziano Ferro. “La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest” è la richiesta dell’associazione. Una richiesta che arriva dopo le dichiarazioni della Maionchi durante la conferenza stampa dedicata all’evento e le notizie che riguardano le ipotetiche pressioni che sarebbero state fatte al cantante sul suo peso ai tempi della collaborazione artistica.

“Le affermazioni odierne della Maionchi circa il peso e l’aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose” ha spiegato il Codacons, sottolineando che la discografica avrebbe fatto intendere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo. “Un messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull’aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita” ha aggiunto il Codacons.

Mara Maionchi: le dichiarazioni su Tiziano Ferro alla conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest

Dopo l’intervista di Mara Maionchi a Belve, dove ha affermato che l’artista meno riconoscente con lei è stato Tiziano Ferro, è iniziato un botta e risposta che si è concluso con l’intervento del Codacons. “Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni, quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?” ha scritto Tiziano Ferro sui social, condividendo un articolo in cui si afferma che all’inizio della sua carriera Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno avrebbero posto due condizioni al cantante, ovvero di dimagrire e non dichiarare la sua omosessualità.

Mara Maionchi ha risposto durante la conferenza stampa di Eurovision 2024, spiegando che voleva mantenere un rapporto amichevole sentendosi anche solo una volta l’anno, dopo aver lavorato insieme. “Forse non ci siamo capiti e questo mi dispiace. Ho raccontato quella che secondo me era la verità sulla riconoscenza. Riconoscenza umana che preferisco a quella economica” ha aggiunto la discografica. Mara Maionchi ha poi spiegato che la forzatura di dimagrire era solo perché un ragazzo di 18 anni non dovrebbe pesare così tanto, perché non è salutare. “In più lo spettacolo ha qualche esigenza, ma solo qualcuna, non è d’obbligo” ha aggiunto la discografica.

“Non credo che sia una necessità, credo che sia un fatto anche di salute: un uomo giovane si muove meglio, ma è normale: anche io cerco di mantenermi, perché aiuta. Ma è un fatto di scelta. Io credo di avergli dato dei consigli buoni allora, ma in buona fede, senza pensare che uno un po’ più robusto… No, le canzoni sono quello che contano. Essere più magri aiuta, è un fatto non basilare, ma importante” ha concluso Mara Maionchi. Per il Codacons le sue dichiarazioni sono pericolose.