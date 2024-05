La Polizia Ferroviaria sta incora indagando per capire chi sia l’uomo morto a Roma, precisamente all’altezza di Ponte Casilino. Durante un inseguimento infatti, è stato investito da un treno.

Uomo investito da un treno a Roma durante un inseguimento

Ancora non si conosce l’identità dell’uomo che ha rubato un cellulare a Roma, per poi darsi alla fuga.

È iniziato così un inseguimento da parte della polizia capitolina che però si è concluso in maniera tragica. Il ladro infatti è stato investito da un treno in corsa, che in quel momento passava all’altezza di Ponte Casilino.

Erano circa le 10 della mattina del primo maggio, quando il ragazzo ha derubato una donna ed è fuggito verso la stazione Sant’Elena, sicuro che in questo modo avrebbe dato filo da torcere agli agenti che lo inseguivano.

Invece è finito sui binari e non si è accorto che stava sopraggiungendo un treno, precisamente quello della tratta Velletri-Roma.

Per ora rimane sconosciuto il ladro. Stando alle informazioni trapelate, è un cittadino nigeriano con una storia molto simile a quella avvenuta il 14 marzo nella medesima zona.

Uomo investito da un treno a Roma: storia analoga a un fatto accaduto a marzo

La storia è tristemente simile a una successa sempre a Roma, lo scorso 14 marzo.

Lo sfondo è sempre lo stesso, siamo infatti sulla medesima ferrovia all’altezza di Ponte Casilino, dove un uomo bulgaro di 49 anni fuggiva da una pattuglia della polizia che lo stava inseguendo.

Non aveva rubato uno smartphone ma uno scooter e mentre scappava dalle forze dell’ordine, si è scontrato contro una vettura perdendo la vita sul colpo.

Due decessi tragici avvenuti in circostanze analoghe e su cui si cerca ancora di fare chiarezza.