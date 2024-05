Un ex insegnante di 68 anni è stato travolto e ucciso da un'auto, il conducente si è fermato per prestare soccorso

Carmine De Angelis, docente in pensione di 68 anni, è stato investito in via XX settembre a Castrovillari in provincia di Cosenza.

68enne morto investito da un’auto

L’incidente mortale è avvenuto nella giornata di oggi nei pressi del centro città, lungo una strada particolarmente trafficata. Secondo le prime ricostruzioni l’ex insegnante è stato travolto da un’auto guidata da un uomo di 38 anni, dotato di una patente speciale. Non appena il conducente si è accorto di ciò che era accaduto si è fermato.

La corsa in ospedale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale di Castrovillari per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Cosenza. L’uomo versava in condizioni molto critiche ed è deceduto poche ore dopo, a seguito delle gravi ferite riportate. La dinamica del sinistro è ancora da determinare. Il conducente dell’auto si è sottoposto ai controlli per alcol e droga, tutti risultati negativi.

Il cordoglio per la perdita

La comunità calabrese si è stretta intorno alla famiglia, condividendo il dolore per la perdita di Carmine De Angelis. Anche la scuola presso cui ha insegnato, il liceo scientifico IIS Mattei-Pitagora-Calvosa di Castrovillari, gli ha voluto rendere l’ultimo saluto.