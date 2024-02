Una tragedia ha colpito l’area altoatesina quando una frana ha causato il crollo di una stalla, provocando la morte di decine di pecore. L’evento drammatico è avvenuto domenica 25 febbraio in località Parcines, presso il maso Greifer, conosciuto anche come Greiferhof.

Un crollo devastante

La frana ha colpito improvvisamente, riuscendo a distruggere la struttura della stalla che ospitava circa cinquanta ovini insieme ad altri animali. La maggior parte degli animali è stata tragicamente schiacciata sotto le macerie, non lasciando loro scampo. Nonostante gli sforzi dei Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente, molti animali non sono riusciti a essere salvati.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I soccorritori hanno lavorato con determinazione per liberare gli animali intrappolati sotto le macerie, praticando fori nella muratura per raggiungerli. Nonostante i loro sforzi eroici, molte vite sono state purtroppo perse.

Una storia di disastri naturali

Questo non è il primo incidente che ha colpito il Greiferhof. Nel 2011, una frana aveva già isolato il maso, creando difficoltà per gli abitanti e gli animali. Due anni dopo, nel 2013, un incendio devastante aveva colpito il fienile, distruggendo l’edificio residenziale e il ristorante.

Riflessioni sulla sicurezza

L’incidente sottolinea l’importanza della sicurezza strutturale nelle aree soggette a rischio frane e altre calamità naturali. È fondamentale adottare misure preventive per proteggere le persone e gli animali, garantendo la sicurezza delle strutture e una risposta tempestiva in caso di emergenza. La comunità si unisce nel dolore per la perdita di vite preziose e nella speranza di un futuro in cui la sicurezza possana essere rafforzate per prevenire tragedie simili.