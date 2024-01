Tragedia in Cina, dove nelle scorse ore una tremenda frana ha causato la morte di decine di persone nella regione montuoa dello Yunnan. I media locali raccontano di almeno 200 soccorritori che stanno lavorando sul posto: più di 40 persone sono rimaste improvvissamente seppellite da massi, terra e fango e per loro non c’è stato nulla da fare.

Frana in Cina: i morti e i feriti

Secondo quanto raccontato dall’emittente statale ‘CCTV‘, sarebbero almeno 44 le persone che avrebbero perso la vita nella frana che è avvenuta nella città di Zhaotong, nella provincia dello Yunnan, nel sud della Cina. Il primo media cinese a dare la notizia è stato ‘Xinhua‘ che, però, non ha ancora fornito una spoegazione su quanto possa essere successo. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla frana.

Frana in Cina: l’intervento dei soccorritori

Alcuni video che girano online mostrano centinaia di soccorritori che hanno raggiunto il posto e ormai da ore stanno lavorando in condizioni estreme (nello Yunnan le temperature sono vicine allo zero) per trovare le persone ancora sepolte dalla frana. Già negli scorsi mesi, prima a giugno e poi a settembre, forti temporali avevano causato due diverse frane negli stessi luoghi. Anche in quei casi c’erano stati morti e feriti.