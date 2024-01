Stando a quanto riportato dal canale televisivo Tolonews stamattina sarebbe precipitato in Afghanistan un aereo passeggeri indiano. Al momento le informazioni in merito sono ancora molto poche, l’unica cosa certa è che il velivolo si è schiantato nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nord-Est del paese.

Afghanistan: le persone a bordo dell’aereo passeggeri

Dopo la notizia condivisa dal canale televisivo Tolonews è arrivata poi la conferma direttamente da Ihsanullah Kamgar, il portavoce della polizia di Badakhshan, ribadendo che un aereo passeggeri indiano si è schiantato nella zona di Tupkhana, nel distretto di Zebak situata nella zona Nord-Est dell’Afghanistan.

Stando alle prime informazioni disponibili sul velivolo erano presenti sei persone, quattro facevano parte dell’equipaggio mentre gli altri due erano dei passeggeri. L’aereo era un Falcon e, come riportato dalla Tass, risulta iscritto nel registro statale degli aerei civili della Federazione Russa. Ed è stata proprio l’agenzia federale russa per il Trasporto aereo a rivelare l’itinerario del volo che era partito dall’India per arrivare a Mosca, via Tashkent.

Afghanistan: le cause dello schianto

Al momento sono ancora da accertare le cause che hanno portato allo schianto dell’aereo passeggeri indiano in Afghanistan ma stando alle prime indiscrezioni, il colpevole di tutto potrebbe essere stato un malfunzionamento tecnico. Nel frattempo è già stata inviata nella zona dell’incidente una squadra di soccorritori.