Volo AirAsia da paura

Per molti viaggiare a bordo di un aereo è difficile per via della aerofobia. Ma se poi sul volo si trovano anche dei passeggeri con ofidiofobia è la fine. Perché mai, vi chiederete? Provate a domandarlo ai passeggeri di un volo di AirAsia che si trovava in Thailandia…

AirAsia, un serpente tra le cappelliere

Tra le cappelliere dell’aereo si nascondeva un serpente di piccole dimensioni. Nonostante la sua taglia però, il panico tra i passeggeri del volo si è scatenato immediatamente ed a bordo è scoppiato il caos. Inizialmente, un membro del personale dell’aeroporto ha provato a far entrare l’animale dentro ad una bottiglia senza successo. Poi lo stesso ha tentato con una busta ed è riuscito a prenderlo, portandolo quindi fuori dall’aereo.

Serpente in aereo: non è la prima volta

Se AirAsia ha diffuso un comunicato in cui viene spiegato che si è trattato di un incidente molto raro che però può verificarsi a bordo di un qualsiasi aereo, come ci ricorda, al contrario, il TG di La7, non è affatto la prima volta che si verifica un episodio similare su un AirAsia. Poco più di un anno fa, nel 2022, in un loro aereo era presente un pitone maculato.