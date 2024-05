Il Grande Fratello è finito da un po’ e quasi tutti i concorrenti sono finiti nel dimenticatoio. Forse è per questo che qualcuno sta cercando di tornare in auge alimentando polemiche sterili. Stiamo parlando di Alessio Falsone che, via social, ha deriso Vittorio Menozzi.

Alessio Falsone prende in giro Vittorio Menozzi

Qualche giorno fa, Vittorio Menozzi ha festeggiato il compleanno e si è concesso un party con i fiocchi. Alla festa, però, non sono stati invitati diversi concorrenti del Grande Fratello. Alessio Falsone, interrogato dai fan sull’argomento, ha detto la sua, divertendosi a prendere in giro il modello.

Le parole di Alessio Falsone

Alessio Falsone ha dichiarato:

“Vittorio non ci ha invitato e sono d’accordo. L’avrei trovato ridicolo, quindi preferisco non essere stato invitato. Non voglio creare una polemica, ma tutti quelli che ci hanno provato con Anita hanno preso il palo e poi si mettono a seguire l’ex fidanzato di Anita, quindi cosa ci invitano a fare al compleanno? Non ci si comporta così, è abbastanza ridicolo. Quindi lo trovo più credibile non essere stato invitato, però avevo ragione quando dicevo che non erano amici perché non è stata invitata neanche Anita. Poi capisco che prendere i pali dà fastidio, ma succede”.

Alessio Falsone, non solo Vittorio: frecciatina anche a Garibaldi

Alessio Falsone non si riferisce solo a Vittorio Menozzi, ma anche a Giuseppe Garibaldi. A suo dire, gli ex compagni hanno “rosicato” per il palo di Anita, motivo per cui hanno iniziato a seguire l’ex fidanzato Edoardo Sanson. Al momento, né il modello e né tantomeno il bidello calabrese hanno replicato.