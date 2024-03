Caos sui social tra i fan del GF: secondo alcuni utenti, Alessio Falsone e l’ex fidanzato di Anita Olivieri si conoscono dal 2016. A confermare questa tesi una foto che li ritrae insieme. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

GF: Alessio Falsone e l’ex fidanzato di Anita si conoscono?

Anita Olivieri, concorrente Nip del GF, è rimasta fedele al fidanzato Edoardo Sanson per sei mesi. Poi, quando è entrato in Casa Alessio Falsone ha perso la testa e si è lasciata andare alla passione. Nelle ultime ore, sui social è scoppiato il putiferio proprio attorno a questo triangolo: i due rivali in amore si conoscono?

GF: Alessio e l’ex fidanzato di Anita si conoscono dal 2016

Secondo alcuni fan del GF, Alessio Falsone e l’ex fidanzato di Anita si conoscono dal 2016. A riprova di ciò c’è una fotografia datata 2016 che li ritrae insieme. In effetti, nell’immagine in questione il concorrente appare davvero con un ragazzo che, a primo impatto, sembra proprio Edoardo Sanson.

GF: la verità su Alessio Falsone ed Edoardo Sanson

Eppure, guardando con più attenzione che la foto che ritrae Alessio con il presunto ex fidanzato di Anita si nota subito che non si tratta di Edoardo Sanson. Si somigliano molto, ma non sono la stessa persona. Ergo: i fan del GF hanno preso un abbaglio.