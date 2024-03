Il GF si sta avvicinando alla finalissima e i concorrenti sono arrivati alla ‘frutta’. Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi si è scagliata (a ragione) contro Alessio Falsone: di mezzo c’è un rimprovero a Federico Massaro.

GF, Beatrice contro Alessio: di mezzo c’è Federico

Cena ricca di tensione al GF. Alessio Falsone si è stranito con Federico Massaro a causa di un piatto troppo abbondante. “No, va be, non dico niente… Non ho proprio voglia di discutere perché poi vado diretto. Non ho voglia di litigare perché rischio di dire cose che, poi, mi guardo allo specchio e mi sputo in faccia da solo“, ha esclamato Falsone. Ovviamente, non è riuscito a tacere e Beatrice Luzzi si è innervosita per il suo atteggiamento.

GF: le parole di Beatrice su Alessio

Dopo lo scontro a tavola tra Alessio e Federico, Beatrice ha confidato a Massaro di essere stanca degli atteggiamenti di Falsone. Mentre erano in cucina a fare i piatti, la Luzzi ha tuonato:

“La cena già era così e così, poi, con quel nevrotico accanto che mi ha veramente straziato… Mamma mia, ragazzi ma come si permette di parlare così? Stasera neanche a me è piaciuto, ha proprio esagerato non si porta quello stress a tavola se sei stressato te ne resti a dormire”.

I fan del GF si scherano con Beatrice Luzzi

I fan del GF si sono schierati con Beatrice e Federico. Il motivo? Come fa Alessio ad essere tanto “nevrotico” e “stressato” se è entrato al GF solo qualche settimana fa? Cosa dovrebbero dire i concorrenti come la Luzzi che sono in casa da settembre 2023?