Francesco Chiofalo ha annunciato sui suoi social di aver fatto un’operazione particolarmente pericolosa al fine di poter cambiare colore degli occhi, da castani ad azzurri. La sua fidanzata Drusilla Gucci ha deciso di esprimere la sua opinione. Scopriamo che cosa ha detto.

Drusilla Gucci su Francesco Chiofalo

Drusilla ha condiviso una serie di ig stories dove si è dissociata dalla decisione del suo fidanzato. La Gucci disapprova la scelta di Chiofalo ed ha infatti affermato:

Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Non per inferire, lo stanno già facendo tutti ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa.

Francesco Chiofalo ossessionato? Drusilla risponde

Nelle storie di Instagram, Drusilla Gucci ha detto che:

Essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano.

L’opinione di Drusilla Gucci

Drusilla Gucci si è detta particolarmente preoccupata per il suo fidanzato dopo l’operazione chirurgica agli occhi alla quale ha deciso di sottoporti. Non solo per la riuscita della stessa e per la vista di Francesco ma anche per quello che è l’aspetto psicologico di tutta questa storia.