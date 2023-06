Francesco Chiofalo è tornato insieme a Drusilla Gucci e sui social le ha dedicato un lungo e speciale messaggio.

Francesco Chiofalo e Drusilla di nuovo insieme

Dopo aver vissuto alcuni mesi di crisi, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono finalmente tornati insieme. Sui social il personal trainer romano ha dedicato alla fidanzata un importante messaggio con cui le ha espresso la sua paura di perderla e ha sottolineato anche di avere intenzione di migliorare sé stesso per restare insieme a lei. Drusilla a sua volta ha risposto affermando: “Sei molto fortunato. Metteremo alla prova cosa hai capito…”.

Tra i due sembrerebbero esserci stati dei problemi di gelosia e inoltre Drusilla non aveva fatto segreto di essersela presa quando aveva scoperto che Chiofalo fosse stato avvistato per le vie di Roma con Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio.

“Ho avuto parua di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato. Sono stato molto male”, ha scritto Chiofalo nel suo post, e ancora: “Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti. Non posso tornare indietro e cambiare l’inizio ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale…ti amo amore mio”.