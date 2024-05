"A dream come true! Dalla mia passione ed ammirazione per i bambini nasce il mio nuovo brand" scrive Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo amore per i bambini. Spesso infatti ha affrontato il tema della maternità e dell’adozione. Ora la cantante ha realizzato uno dei suoi sogni: una linea d’abbigliamento per bambini.

L’inaugurazione della linea di abbigliamento

Proprio oggi Elettra Lamborghini ha inaugurato la sua linea chiamata MaMatchy, con un evento coloratissimo su una terrazza davanti al Duomo di Milano.

La cantante ha pubblicato alcune foto su Instagram in cui la si vede in compagnia di bambini che indossano la sua linea.

Nella didascalia scrive: “A dream come true! Dalla mia passione ed ammirazione per i bambini nasce il mio nuovo brand un progetto di condivisione pensato per vestire l’intera famiglia, dai più grandi ai più piccini. Tremendamente orgogliosa di tutto il team, non vedo l’ora di mostrarvi tutta la collezione.”

L’amore per i bambini

Proprio recentemente Elettra Lamborghini, ospite a Verissimo, aveva affrontato il tema del suo amore per i più piccoli e dell’adozione: “Io mi batto molto per l’adozione. Ho trovato molte porte chiuse e per questo cerco di parlarne nei miei social, ho visto che non tanti desiderano affrontare questo argomento ma a me piacerebbe portare avanti questa battaglia. Si potrebbe fare molto di più. Io posso avere figli, fino a prova contraria, non ho nessun problema, il fatto di adottare deriva dalla mia paura di far nascere un bambino in questo mondo così brutto, mentre, addottandone uno, gli salverei la vita.”