Anche se il Grande Fratello è finito da poco, Alfonso Signorini e il suo staff sono già al lavoro per trovare nuovi concorrenti. Il conduttore ha svelato chi si è presentato ai provini, lanciando anche qualche consiglio agli aspiranti gieffini.

Grande Fratello, Alfonso Signorini rivela chi si è presentato ai provini

Tramite le pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha svelato che i casting della nuova edizione del Grande Fratello sono già partiti. I provini si sono aperti il 20 maggio e andranno avanti fino a quando il cast non sarà al completo. “Vi dico un segreto sui candidati alla prossima edizione del GF“, ha annunciato il conduttore.

Le parole di Alfonso Signorini

Signorini ha raccontato:

“Sono rimasto colpito dalla quantità di figli che mi parlano della separazione dei loro genitori. Non ce n’è uno che non abbia sofferto per questa situazione. E poi tantissimi omosessuali (ancora pochissime le donne). Quasi che anni e anni di silenzio coatto abbiano portato alla voglia di condivisione e di giusta legittimazione“.

Alfonso ha svelato che per il Grande Fratello sono già arrivate ventimila candidature. Molti scrivono di voler diventare concorrenti per una “rivalsa economica: c’è ancora tantissima gente che non naviga in buone acque e che vede nella tv la grande occasione per uscire dal tunnel“.

Signorini: il consiglio agli aspiranti gieffini

Il conduttore del Grande Fratello ha proseguito:

“In questi giorni ho incominciato a prendere visione di migliaia di video che stanno arrivando a me e alla redazione del programma da parte di chi si vuole candidare alla prossima edizione. L’età anagrafica degli aspiranti gieffini è equamente ripartita, tra giovani di venti, trent’anni e signore e signori sessanta, settantenni che non vedono l’ora di salire sulla giostra”.

Infine, Signorini ha dato un consiglio agli aspiranti gieffini: vietato scrivere di voler partecipare per “ritrovare se stessi“. Ha concluso: