Secondo un chiacchiericcio insistente, alla festa post Grande Fratello c’è stata una rissa tra alcuni ex concorrenti. Qual è la verità? Finalmente è venuta a galla.

Grande Fratello: la verità sulla rissa alla festa

Martedì 26 marzo 2024 c’è stata la festa del Grande Fratello, che ha visto quasi tutti i concorrenti trascorrere una serata con Alfonso Signorini & Co. Secondo un chiacchiericcio insistente, al party ci sarebbe stata una rissa tra due ex gieffini. Qual è la verità? A spifferarla è stato Stefano Miele.

La verità di Stefano Miele

Nel corso di una diretta social, Stefano ha svelato che la rissa non ha visto come protagonisti Alessio Falsone e Federico Massaro come si vociferava, ma altri due ex concorrenti. Ha dichiarato:

“Chi sono i protagonisti di tutto questo? Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti. La festa era finita, stavamo andando via. Ci sarà stato uno scambio verbale brevissimo, ma non so su cosa, non ci siamo informati”.

Grande Fratello: la ‘rissa’ tra Mirko e Sergio

Miele ha sottolineato che alla festa del Grande Fratello non c’è stata una vera e propria rissa, ma uno “scambio verbale brevissimo“. Al momento, i protagonisti Sergio e Mirko non hanno dato spiegazioni.