Alessio Falsone, frecciatina a Federico e Vittorio: "Io vado forte per..."

Alessio Falsone ha lanciato una frecciatina a Federico Massaro e Vittorio Menozzi. Parlando con i fan sui social, l’ex gieffino ha fatto qualche considerazione sulla bellezza dei ragazzi del GF.

Alessio Falsone frecciatina a Federico e Vittorio

Da quando è uscito dal GF, Alessio Falsone è apparso particolarmente attivo sui social. E’ tramite Instagram che, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha lanciato quella che in molti hanno letto come una frecciatina. I destinatari? Gli ex coinquilini Federico Massaro e Vittorio Menozzi.

Cosa ha detto Alessio Falsone su Federico e Vittorio?

“Come si fa a essere così belli?“, gli ha scritto un fan. Alessio ha replicato:

“Bellissimo, per me Fefè è fatto al computer, anche Vittorio è molto bello… Ma io come atteggiamento e personalità vado forte, forte, forte. Capisci?”.

I fan hanno letto queste sue parole come una frecciatina a Massaro e Menozzi: sarà davvero questa la realtà?

Federico e Vittorio ignorano Alessio Falsone

Per il momento, Federico e Vittorio hanno ignorato la frecciatina di Alessio. C’è da dire, che è assai probabile che Falsone abbia parlato dei due ex compagni in modo scherzoso, senza l’intenzione di ferirli. Pertanto, possiamo immaginare che sia Massaro che Menozzi continueranno ad ignorare l’accaduto.