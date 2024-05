E’ ufficiale: Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono una nuova coppia, la showgirl è nel mirino dei paparazzi. Le foto, pubblicate su Chi, con il nuovo fidanzato: baci infuocati, abbracci appassionati e passeggiate sul bagnasciuga mano nella mano, durante la vacanza in Sardegna.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

38 anni lei, 27 lui, la coppia sembra fare sul serio: prima un aperitivo di coppia a Madrid, poi nella dimora di Forte dei Marmi di lui, fino ad arrivare in Sardegna, accolti dalla famiglia e dal figlio della showgirl. Tuttavia, secondo il magazine Chi, Melissa Satta avrebbe visitato una località vicino a Brescia, per incontrare i genitori di Carlo.

I due sembrano aver lasciato ormai alle spalle le precedenti relazioni, rispettivamente con Matteo Berrettini e Giulia De Lellis.

Chi è Carlo Gussalli Beretta

Carlo Gussalli Beretta è l’erede di una famiglia di imprenditori: producono vino e celebri armi in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Carlo Beretta ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi poi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi. Oggi si occupa di risorse umane presso la Bombardier Transportation.