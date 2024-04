Cosa ci fanno insieme Carlo Beretta e Melissa Satta? I due sono stati pizzicati a Madrid, dove hanno trascorso qualche giorno in compagnia di altri amici. C’è un flirt in corso o si tratta di una neonata amicizia?

Carlo Beretta pizzicato con Melissa Satta: flirt in corso?

Carlo Beretta e Melissa Satta sono tornati single recentemente. Lui ha rotto con Giulia De Lellis, mentre lei con Matteo Berrettini. Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme prima all’aeroporto di Linate, poi a Madrid, in Spagna, dove hanno trascorso qualche giorno in compagnia di amici.

Carlo Beretta e Melissa Satta a Madrid

Il settimanale Chi ha documentato alcuni spostamenti di Carlo e Melissa. Prima in partenza dall’aeroporto di Linate, Milano, poi a Madrid, durante un brunch su una terrazza. Anche se sono partiti in compagnia di amici, Beretta e la Satta hanno avuto modo di trascorrere qualche momento da soli. “Anche se nascosti con cappello, cappuccio e occhiali da sole, la coppia non è passata inosservata quando si è trovata a Linate per volare a Madrid insieme ad alcuni amici“, si legge sulla rivista.

Carlo Beretta e Melissa Satta nello stesso albergo

Carlo e Melissa hanno soggiornato nello stesso albergo, ma questo non basta per dire se tra loro ci sia solo un’amicizia o dell’altro. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi in merito, ma un amico di lui ha riferito a Chi che “con la De Lellis era finita da tempo“, quindi Beretta e la Satta “si sono lasciati andare a confidenze dolci e amare, tra risate e chiacchiere”.