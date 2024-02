Giulia De Lellis ha rotto il silenzio sulla rottura da Carlo Gussalli Beretta. L’influencer ha condiviso un post ambiguo, che sembra non lasciare spazio ai dubbi: con coraggio, ha deciso di ballare da sola.

Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla rottura da Beretta

Dopo quattro anni, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è giunta al capolinea. I due non hanno confermato il chiacchiericcio, ma non lo hanno neanche smentito. Inoltre, nelle ultime ore l’influencer ha condiviso un post ambiguo, che sembra non lasciare spazio a dubbi.

Giulia De Lellis balla da sola

Giulia ha condiviso su Instagram un video in cui si vedono delle nuvole. Come colonna sonora ha scelto una canzone che appare come una conferma della rottura da Beretta: Dancing On My Own (“Ballo da sola”) del cantante britannico Calum Scott. Non solo, a didascalia, la De Lellis ha scritto: “Ci vuole coraggio a buttarsi”.

Giulia De Lellis e Beretta: perché si sono lasciati?

Al momento, Giulia e Carlo non hanno ancora ufficializzato la rottura, per cui non conosciamo neanche i motivi che li hanno spinti a dirsi addio dopo 4 anni. Secondo i beninformati, i due si sono lasciati perché la facoltosa famiglia Beretta non ha mai accettato la De Lellis.