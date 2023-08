Giulia De Lellis ha condiviso con i fan una foto che ha subito attirato l’attenzione dei fan. La domanda è nata in un lampo: è incinta? Lei ha subito vuotato il sacco.

Giulia De Lellis è incinta?

Una foto allo specchio, di profilo, con un pancino sospetto: è così che si è mostrata sui social Giulia De Lellis. L’influencer romana, consapevole di avere la pancia gonfia, quindi ben in evidenza, ha scatenato il caos tra i seguaci. “Gravidanza in arrivo?“, le hanno immediatamente chiesto i fan.

Il chiarimento di Giulia De Lellis

Giulia, vista l’insistenza dei fan, ha voluto chiarire la cosa. Non è incinta, ma quel pancino la sta facendo sognare ad occhi aperti. Ha dichiarato:

“Pancia gonfia. Sembro incinta ma non lo sono e questa volta non ho mangiato troppo glutine giuro. Non nego di ironizzare e o immaginare una gravidanza. Sarei carina?”.

Giulia De Lellis sogna una gravidanza

La De Lellis sogna una gravidanza, ma non è incinta. Non a caso, ha aggiunto:

“Il gonfiore è diverso e spesso è causato dalle condizioni di malattia dell’utero. Lo stato infiammatorio che l’endometriosi e l’adenomiosi portano con loro contribuisce ad aumentare questo effetto”.

Giulia, infine, ha condiviso una parte delle ricerche fatte su Google per capire le cause del suo gonfiore. Intelligente come cosa, non trovate?