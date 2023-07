Dopo le polemiche sul suo viaggio in Israele, Giulia De Lellis ha rotto il silenzio e ha replicato a tono. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato di “cattiva informazione” e incitamento all’odio, ma le sue parole hanno solo peggiorato la situazione.

Giulia De Lellis replica alla polemica su Israele

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta si stanno godendo un viaggio in Israele. I due hanno perfino condiviso un selfie in compagnia del Presidente di Stato. La polemica è nata in un lampo e un giovane attivista di nome Karem le ha lanciato accuse ben precise:

“Stanno facendo un simpatico viaggetto in Israele dove si sono concessi una bella giornata di addestramento insieme all’IDF, (le forze di difesa israeliane), l’esercito di un regime di apartheid, da oggi dichiarata dittatura fascista. […] Dopo essersi divertiti con l’esercito […] sono andati a fare un party che solo i ricchi distaccati dalla realtà potrebbero fare, ovvero sotto alla Grotta di Salomone, che si estende sotto al quartiere islamico dove le famiglie palestinesi, cristiane e musulmane, vengono deportate per fare spazio ai coloni“.

La De Lellis, vista la portata della polemica, ha voluto replicare.

La replica di Giulia De Lellis non convince

Giulia, tra uno scatto e l’altro, ha replicato:

“Ogni cultura diversa dalla nostra ci dona ricchezza intellettuale. Non capisco perché io non possa visitare questo posto pieno di storia e posti incantevoli senza togliere nulla a nessuno, senza incitare odio o dar fastidio al prossimo. Quando leggo e o vedo tanta cattiva informazione o inviti all’odio mi viene solo la nausea. Ti auguro di andare oltre nella vita, di informarti meglio”.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli

Le parole della De Lellis non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Il pensiero di Selvaggia Lucarelli riassume alla perfezione l’idea della maggior parte delle persone: Giulia, considerando il gran numero di follower che ha, dovrebbe “iniziare a studiare” perché la “cattiva informazione” la sta facendo lei.