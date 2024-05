Russia: al via celebrazioni per la Giornata della Vittoria sul nazismo

Mosca, 9 mag. (Adnkronos) – In tutta la Russia si terranno parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo nella 'Grande Guerra Patriottica'. A Mosca, la celebrazione si apre con una parata cerimoniale sulla Piazza Rossa. Il presidente russo Vladimir Putin ispezionerà la parata in qualità di comandante in capo per la 21esima volta.

Presenti al corteo i presidenti Alexander Lukashenko della Bielorussia, Kassym-Jomart Tokayev del Kazakistan, Emomali Rahmon del Tagikistan, Serdar Berdimuhamedow del Turkmenistan, Miguel Diaz-Canel di Cuba, Thongloun Sisoulith del Laos e Umaro Sissoco Embalo della Guinea-Bissau.