Giulia De Lellis incontra il Presidente dello Stato di Israele

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta si stanno godendo una vacanza extra lusso nel Medio Oriente. L’influencer ha perfino incontrato il Presidente dello Stato di Israele.

Vacanze in Medio Oriente per Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. L’influencer romana sta documentando sui social il suo viaggio in Israele e ha mostrato anche l’incontro speciale con il Presidente di Stato, Isaac Herzog. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata una vera e propria Vip, anzi una nobile.

Il selfie con il Presidente dello Stato di Israele è stato prima condiviso da Carlo, poi ripreso da Giulia. Nell’immagine in questione, che ovviamente ha suscitato anche molta ironia nei fan, la De Lellis e Gussalli Beretta sono in compagnia di Herzog e altri funzionari pubblici.

Giulia De Lellis: il messaggio per i familiari

Oltre alla foto con il Presidente di Israele, Giulia ha condiviso anche alcuni scatti della sua visita al Muro Occidentale. Qui ha lasciato un messaggio per i suoi familiari: