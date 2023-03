Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi: il nuovo indizio sui social

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta ottura ta Giulia De Lellis e il suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, e lei non ha smentito la notizia neanche nel giorno della feste delle donne.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi

Sarebbe in corso una presunta crisi sentimentale tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta e in tanti tra i fan sono in attesa di sapere se l’influencer smentirà la questione. Nelle ultime ore attraverso i social Giulia ha mostrato il mazzo di fiori che le sarebbe stato regalato da suo padre in occasione della feste delle donne, ma non ha fatto alcuna menzione al fidanzato.

“Volevo portarti le mimose di nonna, ma le mimose non sono ok per la tua asma. Queste sono simili e non ti fanno male. Buona festa della donna Donne vi auguro un uomo così”, ha scritto l’influencer.

Nelle ultime settimane sono circolati anche numerosi rumor che la vorrebbero in procinto di tornare insieme al suo ex, Andrea Damante, con cui sarebbe stata avvistata in un noto locale di Milano. Secondo indiscrezioni i due si sarebbero inviati alcuni messaggi che sarebbero stati scoperti dalla fidanzata del dj, Elisa Visari, che per questo avrebbe deciso di troncare con Damante e avrebbe inviato i messaggi a Carlo Beretta. Sulla questione non sono emerse conferme e Giulia De Lellis non ha rotto il silenzio sulla questione.