Il ritorno de “La ruota della fortuna“ sembra aver potato bene a Mediaset, perché la prima puntata del revival condotto da Gerry Scotti in compagnia di Samira Lui incaricata di gestire il tabellone ha segnato un boom di ascolti con 3.178.000 telespettatori incollati allo schermo televisivo. Il game show andrà in onda per tutto il mese di maggio.

“La ruota della fortuna” fa il botto

L’iniziativa di Canale 5 per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno si è rivelata un successo. Il ritorno de “La ruota della fortuna”, un revival che vede al timone della conduzione Gerry Scotti insieme a Samira Lui, ha fatto il boom di ascolti ed è stato seguito da 3.178.000 telespettatori totali con uno share individui del 22.83%.

Il game show che andrà in onda tutti i giorni alle 18:45 su Canale 5 per tutto il mese di maggio ha anche segnato un altro risultato, diventando il leader del preserale del pubblico attivo con il 25.75% di share, mentre il picco registrato di telespettatori è stato di 4.000.000.

Un risultato che ha reso molto felice e soddisfatto il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, che ha colto l’occasione per ringraziare non solo Gerry Scotti, ma anche i team autoriali e produttivi EndemolShine Italy e Mediaset che hanno permesso di realizzare questo successo.