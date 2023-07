Giulia De Lellis, guai nella nuova casa: "Danni morali, mi sento morire"

Giulia De Lellis si è sfogata via social per alcuni lavori fatti nella sua casa nuova e che, a suo dire, non sarebbero andati come lei avrebbe voluto.

Giulia De Lellis: i guai nella casa nuova

Giulia De Lellis si è abbandonata in queste ore a uno sfogo con i suoi fan e ha affermato di essere affranta per via di alcuni lavori che starebbe facendo fare nella sua nuova casa e che, a quanto pare, non sarebbero andati come lei avrebbe voluto. “Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali… Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso… Poi, comunque, vi racconterò meglio”, ha affermato l’influencer senza scendere ulteriormente nei particolari. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli.

L’influencer nelle scorse ore si è mostrata serena e sorridente in compagnia del fidanzato, Carlo Beretta, e ha scritto sui social: “Poi, arriva lui che con la sua gentilezza mi uccide”. In tanti sono curiosi di sapere quando i due si trasferiranno nella loro nuova casa.