Giulia De Lellis in Israele: scoppia la polemica social

Giulia De Lellis in Israele: scoppia la polemica social

Giulia De Lellis in Israele: scoppia la polemica social

Giulia De Lellis è finita nell’occhio del ciclone a causa del viaggio da lei fatto insieme al fidanzato Carlo Beretta (e alla famiglia di lui) in Israele.

Giulia De Lellis in Israele: è bufera

Giulia De Lellis si è mostrata durante il viaggio trascorso insieme alla famiglia del fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, in Israele. Sui social l’influencer ha mostrato alcuni dei momenti più discutibili della vacanza, come quello in cui hanno incontrato il presidente Isaac Herzog alla giornata di addestramento militare con l’esercito dell’Idf. Sui social c’è chi si è scagliata contro di lei scrivendo:

“Questi due soggettoni stanno facendo un viaggio Israele dove, insieme alla mamma di lui, si sono concessi una giornata di addestramento insieme all’Idf, l’esercito di un regime di apartheid e da oggi dichiarata dittatura fascista. Lui (Beretta, ndr) li tagga, mette mi piace. Si sono divertiti con un esercito che solo quest’anno ha ucciso più di 40 minori senza subire nemmeno un richiamo. Giulia, guardati le loro facce, è questo che stai sponsorizzando”, e ancora: “Giulia, hai 5 milioni di follower. Prima di fare marchette con quel vendi-morti del tuo fidanzato a un regime di apartheid e una dittatura che sopprime milioni di persone ogni giorno, magari pensaci un pochino. Oppure torna a fare le scur***e al Grande Fratello”.

Giulia De Lellis replicherà a ciò che è stato scritto nelle ultime ore sul suo conto sui social? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.