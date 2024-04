Caprarica svela le vere condizioni di salute di re Carlo

Antonio Caprarica, massimo esperto italiano della famiglia reale inglese, ha svelato quali sono le vere condizioni di salute di re Carlo. E’ davvero peggiorato come si dice oppure no?

Ospite di La7, Antonio Caprarica ha parlato delle vere condizioni di salute di re Carlo. Il giornalista e scrittore, massimo esperto italiano della famiglia reale inglese, ci ha tenuto a spiegare che i piani per i funerali dei sovrani vengono stabiliti fin dalla nascita.

Ospite di La7, Caprarica ha dichiarato:

“La notizia è partita dai siti americani e da Sky News Australia. Gli americani da giorni battono e ribattono su questo tema che Carlo sarebbe in fin di vita, non è la stampa inglese. Questi siti dicono che il re sta perdendo la battaglia contro il cancro. Però il re si è fatto vedere il 21 aprile durante una messa in onore della madre e le sue condizioni sembravano decenti. Questo non vuol dire che stia bene o che stia male, ma c’è una cosa da specificare. Forse in America non sanno che i piani del funerale di ogni sovrano vengono scritti già al momento della nascita e poi aggiornati. Quando un reale da bambino può già comprendere, gli viene chiesto come vorrebbe andarsene da questa vita e raggiungere l’aldilà. I piani del funerale di Carlo sono pronti, speriamo però che vengano messi in pratica il più lontano possibile”.