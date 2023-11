Antonio Caprarica ha rotto il silenzio a seguito della discussione avuta con Teo Mammucari a Ballando con le Stelle.

Antonio Caprarica: la rissa sfiorata

Secondo i rumor in circolazione Antonio Caprarica e Teo Mammucari avrebbero avuto un’accesa discussione a Ballando con le Stelle, e sulla questione è intervenuto lo stesso giornalista che ha anche svelato che, proprio a causa di quanto accaduto, avrebbe pensato di lasciare il programma. “Sì è vero, questa cosa mi ha dato molto fastidio, ai nervi, perché appunto non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba. Ti do un’anticipazione perché o c’è, come dire, una presa di distanze ufficiali, oppure… (…) Poi sinceramente con altrettanta sincerità ti dico che ho pensato che lasciare sarebbe stata una mancanza di rispetto per il pubblico. Ho deciso di rimanere nella trasmissione per rispetto del pubblico che mi ha votato e che mi appoggia, che mi manda tanti messaggi, tanto sostegno, per rispetto della squadra fantastica di Ballando con le stelle e per rispetto di Milly e delle persone che mi hanno invitato”.

Nel frattempo sui social anche Milly Carlucci ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla questione, e in tanti sono impazienti di saperne di più. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?