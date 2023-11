La (presunta) “rissa” dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica ha fatto notizia: ad alcuni giorni di distanza dall’indiscrezione, è intervenuta la conduttrice del format, Milly Carlucci, che ha fatto chiarezza su quanto accaduto.

Rissa tra Mammuccari e Caprarica a Ballando con le Stelle, parla Milly Carlucci

La quarta puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa lo scorso 11 novembre, si è rivelata alquanto movimentata con i concorrenti dello show ribellarsi alle provocazioni e alle continue cadute di stile della giuria del format. Confermato il ritiro di Lino Banfi, sono state molte le critiche rivolte ai giurati. Rosanna Lambertucci ha proposto ai “magnifici cinque” di seguire diete anti-nervi, Giovanni Terzi ha denunciato il disinteresse mostrato verso la clip a tema medico che lo aveva riguardato la settimana precedente mentre Ricky Tognazzi, prima di essere eliminato, ha avuto una nuova “rissa verbale” con Selvaggia Lucarelli.

I continui litigi in diretta non sembrano affascinare il pubblico di affezionati che ancora segue il format. A catturare l’attenzione del web, però, è stato un dietro le quinte che ha avuto come protagonisti Teo Mammucari e Antonio Caprarica.

Rissa dietro le quinte?

Sin dalla prima puntata dello show va avanti la querelle tra Mammuccari e Caprarica. L’ex conduttore de Le Iene, dopo aver ricevuto dalla giuria voti più bassi rispetto al giornalista, ha tuonato: “Caprarica balla meglio di me? È un cane”.

Dopo questa osservazione, pare che i due abbiano avuto una accesa discussione lontano dalle telecamere. Già dal giorno dopo la diretta, infatti, sono comparse notizie sul faccia a faccia tra i due aspiranti ballerini. Alcuni hanno anche riferito che Mammucari sarebbe stato portato via di peso e allontanato.

Milly Carlucci sulla rissa tra Mammucari e Caprarica: “Abbiamo controllato”

Su quanto accaduto tra Mammucari e Caprarica dietro le quinte, ha fatto chiarezza proprio Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, tramite un video posato sul profilo Instagram dello show targato Rai.

“Sono apparsi dei titoli che dicono ‘Rissa a Ballando con le stelle’. È chiaro, e lo so molto bene, che i titoli da quando esiste la comunicazione sono sempre titoli fatti per colpire la fantasia, però ristabiliamo la realtà dei fatti: dietro a una parola come rissa c’è un comportamento che, ovviamente, se fosse vero non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno”, ha detto la conduttrice, che ha poi spiegato cosa sia realmente successo dietro le quinte tra i due concorrenti.

“Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle, siamo andati a controllare: c’è stata una discussione durata esattamente un minuto e dieci secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, una discussione diciamo con toni accesi. Nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose di questo genere. Nei limiti di una dialettica civile. Detto questo, i toni erano toni da spogliatoio, tra due uomini che si sono confrontati”.